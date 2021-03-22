حظك اليوم.. برج الميزان الاثنين 22 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيا: أنت في حاجة لتنظيم وقتك حتى لا تشعر بالضغوط المتزايدة، لذلك ضع جدول وخطة لإنجاز عملكعاطفيا: علاقتك بشريك حياتك مستقرة بفضل تفاهمك له لظروفه واحترامك له، حافظ على هذه الحالة حتى تحافظ على استقرار علاقتكما لأطول فترة ممكنةصحيا: أنت في حاجة لاتباع نظام غذائي صحي، خصوصا إذا كنت تشعر بآلام في المعدة