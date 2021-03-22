حظك اليوم.. برج الأسد الاثنين 22 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيا: تطمح في ترقية وعلو منصب، لذلك حاول أن تستعيد نشاطك وتطور من نفسك وأفكارك وتواكب التطوير داخل مؤسستك التي تعمل بها حتى تصل لما تريدعاطفيا: اعطي الحرية للشريك للتعبير عن رأيه ولا تسيطر عليه أكثر من ذلك حتى لا ينفر من أسلوبك وطريقتك، التفاهم سر نجاح علاقاتكصحيا: اهتم بصحتك وقم بالفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتك الصحية إذا شعرت بأعراض متكررة في فترة قصيرة