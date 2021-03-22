حظك اليوم.. برج الأسد الاثنين 22 مارس 2021
الإثنين 22/مارس/2021 - 09:09 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:
مهنيا: تطمح في ترقية وعلو منصب، لذلك حاول أن تستعيد نشاطك وتطور من نفسك وأفكارك وتواكب التطوير داخل مؤسستك التي تعمل بها حتى تصل لما تريد
عاطفيا: اعطي الحرية للشريك للتعبير عن رأيه ولا تسيطر عليه أكثر من ذلك حتى لا ينفر من أسلوبك وطريقتك، التفاهم سر نجاح علاقاتك
صحيا: اهتم بصحتك وقم بالفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتك الصحية إذا شعرت بأعراض متكررة في فترة قصيرة
مهنيا: تطمح في ترقية وعلو منصب، لذلك حاول أن تستعيد نشاطك وتطور من نفسك وأفكارك وتواكب التطوير داخل مؤسستك التي تعمل بها حتى تصل لما تريد
عاطفيا: اعطي الحرية للشريك للتعبير عن رأيه ولا تسيطر عليه أكثر من ذلك حتى لا ينفر من أسلوبك وطريقتك، التفاهم سر نجاح علاقاتك
صحيا: اهتم بصحتك وقم بالفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتك الصحية إذا شعرت بأعراض متكررة في فترة قصيرة