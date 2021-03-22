حظك اليوم.. برج السرطان الاثنين 22 مارس 2021
الإثنين 22/مارس/2021 - 09:07 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:
مهنيا: رتب أولوياتك وحدد أهدافك وحاول أن تأخذ القرارات الحاسمة بشأن عملك، ولا تضيع وقتك هباء بدون فائدة
عاطفيا: شريك حياتك يعيش ضغوط هذه الفترة مما يشعرك أنك تعيش بمفردك، تحلي بالصبر وتعامل بهدوء وحكمة مع هذه المرحلة
صحيا: توترك الشديد يؤثر على صحتك بالسلب، احذر التعرض للمشاكل التي تؤثر على نفسيتك وجسدك
مهنيا: رتب أولوياتك وحدد أهدافك وحاول أن تأخذ القرارات الحاسمة بشأن عملك، ولا تضيع وقتك هباء بدون فائدة
عاطفيا: شريك حياتك يعيش ضغوط هذه الفترة مما يشعرك أنك تعيش بمفردك، تحلي بالصبر وتعامل بهدوء وحكمة مع هذه المرحلة
صحيا: توترك الشديد يؤثر على صحتك بالسلب، احذر التعرض للمشاكل التي تؤثر على نفسيتك وجسدك