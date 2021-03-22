حظك اليوم.. برج الثور الاثنين 22 مارس 2021
الإثنين 22/مارس/2021 - 09:05 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:
مهنيا: لا تستهون أو تستخف بما تقوم بة وحاول أن تجمع معلومات أكثر وأدق من مصادر موثوق فيها حتى تستطيع أن تثبت كفائتك فيما تقوم به
عاطفيا: الثقة أساس الحب والعلاقات الناجحة لا تقوم على الغيرة التي لاسبب لها، حاول أن تندمج أكثر مع حبيبك حتي تستطيع أن تفهمه أكثر
صحيا: تحتاج لأخذ راحة أو إجازة لتستعيد تركيزك ونشاطك لأنك قد تمر بفترة شاقة في عملك
مهنيا: لا تستهون أو تستخف بما تقوم بة وحاول أن تجمع معلومات أكثر وأدق من مصادر موثوق فيها حتى تستطيع أن تثبت كفائتك فيما تقوم به
عاطفيا: الثقة أساس الحب والعلاقات الناجحة لا تقوم على الغيرة التي لاسبب لها، حاول أن تندمج أكثر مع حبيبك حتي تستطيع أن تفهمه أكثر
صحيا: تحتاج لأخذ راحة أو إجازة لتستعيد تركيزك ونشاطك لأنك قد تمر بفترة شاقة في عملك