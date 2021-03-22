حظك اليوم.. برج الحمل الاثنين 22 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيا: تشعر بحالة من التراخي والتراجع في العمل ولكن لا تقلق، مدة صغيرة وسوف تعود بكامل نشاطك وطاقتك لعملك من جديد وستقوم بأداء رائع كعادتكعاطفيا: اتمسك بحبك خصوصا اذا كان حقيقيا، لأن الحب هو المحرك الحقيقي لك فأنت إنسان حساس بطبعكصحيا: ابتعد عن المواد الكيماوية والتعامل معها هذه الفترة لأنها قد تسبب لك حساسية الصدر أو الجلد فاحترس