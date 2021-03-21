«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

أعلن إيهاب خورشيد تدهور حالة والدته الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد خلال الساعات القليلة الماضية بعد دخولها العناية المركزة، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالتماثل للشفاء في أقرب وقت.وكتب إيهاب خورشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «دعواتكم لأمي.. هي في مرحلة خطيرة الآن».وكانت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد تعرضت لأزمة صحية شديدة ومشاكل حادة في التنفس قبل 3 أسابيع تقريبًا، إذ ظلت تترد على المستشفى وتُقيم به لأيامٍ عدّة لحين تحسن حالتها الصحية، إلا أنّها طلبت من نجلها قبل أيام العودة بها إلى المستشفى مجددًا، لرغبتها التواجد بجانب الأطباء ومتابعة حالتها الصحية.