أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين

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أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.13 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.27 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 876 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.13 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.27 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 876 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 768 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 768 جنيهًا.وسجل سعر جرام الذهب 22، وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 802 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 512 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 439 جنيهًا.وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.12 جنيهًا.متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصريأما أسعار الذهب باسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو876 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 767 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 767 جنيهًا.إقرأ أيضًا: