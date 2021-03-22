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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:40 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
ياسمين محمود
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يرصد موقع «الدستور» أسعار الذهب فى مصر، اليوم الإثنين الموافق 22-3-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 768 جنيهًا.

ولا تزال أسعار الذهب العالمي تشهد حالة من الاستقرار، دون أي تغييرات، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصات العالمية بسبب الإجازة الأسبوعية، وكان الذهب حقق ارتفاعًا قبيل الإجازة واغلاق البورصات.

ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة في مصر بدون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين نحو 878 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار21 اليوم في مصر


 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 768 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 768 جنيهًا.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين


وسجل سعر جرام الذهب 22، وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو 802 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 512 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 439 جنيهًا.

وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.12 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
أما أسعار الذهب باسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو876 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 767 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 767 جنيهًا.

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أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.13 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27.27 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 876 جنيهًا.

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