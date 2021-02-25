تعرف على موعد عيد القيامة المجيد 2021

موعد عيد القيامة 2021





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العام الماضي

تسببت كورونا في نقل القداس الإلهي إلى كنيسة التجلي، بمقر اللوجوس الباباوي، بدير الأنبا بيشوي العامر، للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بوادي النطرون، وهو أقرب الأديرة إلى قلب كل من البابا الراحل شنودة الثالث، والحالي البابا تواضروس الثاني، والذي خرج من رحمه، كونه أحد رهبانه، بينما آثر السابق أن يُدفن فيه.



الصوم الكبير وينقسم الصوم الكبير، إلى 7 أسابيع، الأول هو أسبوع الاستعداد أو أسبوع الملكوت، والثاني هو أسبوع التجربة، والثالث هو أسبوع الابن الضال، والرابع هو أسبوع السامرية، والخامس هو أسبوع المخلع، والسادس هو أسبوع المولود أعمى، والسابع هو أسبوع الآلام.



أسبوع الآلام وأسبوع الآلام نفسه ينقسم إلى مراحل أخرى، حيث يبدأ بسبت اليعازر، صديق المسيح الذي أقامه من الموت بعد أن انتن في القبر لمدة 4 أيام بحسب الإيمان المسيحي، ثم أحد الشعانين، وهي ذكرى دخول المسيح إلى مدينة أورشليم وزيارته إلى الهيكل وطرد الباعة من هناك، ثم اثنين التينة الملعونة، والتي مر بها المسيح ووجدها مورقة دون أي ثمار، ثم ثلاثاء حماة سمعان التي كانت مريضة وشفاها المسيح، وأربعاء الخيانة والتآمر الذي شهد مؤامرة يهوذا تلميذ المسيح عليه، وخميس العهد الذي أسس فيه المسيح طقس التناول، والجمعة العظيمة الذي صلب فيه المسيح بحسب الإيمان المسيحي، وسبت النور الذي يعد ليلة قيامة المسيح، وأحد القيامة المجيد.



تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.وينتهى الصوم الكبير باحتفالات الكنيسة بعيد القبامة المجيد، في الثاني من مايو المُقبل، والتي يرأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، كعادته إن لم يستجد ما يجعله ينقل القداس الإلهي إلى كنيسة أخرى مثلما حدث في 2020.