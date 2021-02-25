تعرف على موعد عيد القيامة المجيد 2021
الخميس 25/فبراير/2021 - 03:30 م
جرجس صفوتطباعة
تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.
العام الماضي
تسببت كورونا في نقل القداس الإلهي إلى كنيسة التجلي، بمقر اللوجوس الباباوي، بدير الأنبا بيشوي العامر، للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بوادي النطرون، وهو أقرب الأديرة إلى قلب كل من البابا الراحل شنودة الثالث، والحالي البابا تواضروس الثاني، والذي خرج من رحمه، كونه أحد رهبانه، بينما آثر السابق أن يُدفن فيه.
موعد عيد القيامة 2021وينتهى الصوم الكبير باحتفالات الكنيسة بعيد القبامة المجيد، في الثاني من مايو المُقبل، والتي يرأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، كعادته إن لم يستجد ما يجعله ينقل القداس الإلهي إلى كنيسة أخرى مثلما حدث في 2020.
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العام الماضي
تسببت كورونا في نقل القداس الإلهي إلى كنيسة التجلي، بمقر اللوجوس الباباوي، بدير الأنبا بيشوي العامر، للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بوادي النطرون، وهو أقرب الأديرة إلى قلب كل من البابا الراحل شنودة الثالث، والحالي البابا تواضروس الثاني، والذي خرج من رحمه، كونه أحد رهبانه، بينما آثر السابق أن يُدفن فيه.