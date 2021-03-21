استقالة سفيرة جورجيا لدى الاتحاد الأوروبي

أعلنت سفيرة جورجيا لدى الاتحاد الأوروبي ناتالي سابانادزي، استقالتها من منصبها بعد أن مثلت جورجيا ببروكسل منذ مايو عام 2013.وقالت سابانادزي - على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد: "لقد كان شرفًا عظيمًا ومسؤولية كبيرة، وكانت مهمة مليئة بالنجاحات وكذلك التحديات والمعضلات في بعض الأحيان.. وقد حان الوقت للمضي قدمًا".ولم توضح السبب الذي دفعها لتقديم استقالتها بشكل دقيق، إلا أنها أوضحت أنها قدمت استقالتها لوزير الخارجية ديفيد زالكالياني الأسبوع الماضي الذي قبلها.وأضافت: "أن مستقبل جورجيا الأوروبي يُعتبر بالنسبة لها قضية ستواصل النضال من أجلها، ولا يتعلق الأمر بعضوية الاتحاد الأوروبي فحسب بل إنه يتعلق بالعيش بحرية وكرامة، على حد وصفها".وشكرت فريق عملها في بروكسل على عملهم وتفانيهم، مضيفة أنهم بمثابة العمود الفقري لجورجيا، لذا، يجب الاعتزاز بهم وتقدير أعمالهم.وردًا على المنشور، أشارت وزارة الخارجية الجورجية إلى أن سابانادزي، قررت إخلاء منصبها بعد انعقاد مجلس الشراكة الأخير بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا في بروكسل في 16 مارس الجاري، وذلك "بالاتفاق مع قيادة المؤسسة".وأعربت الوزارة عن أمنيات النجاح والتوفيق لسابانادزي في مساعيها المستقبلية، مشيرة إلى إن أنشطتها في إطار البعثة الجورجية لدى الاتحاد الأوروبي كانت مليئة بالخطوات الناجحة.