محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف لجان المرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية برئاسة اجتماع موسع لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبحضور وكلاء وزارات التموين والصحة والطب البيطري والقوي العاملة وإدارة مباحث التموين وإدارات التفتيش والمتابعة والأسواق والمعارض ومسئولي التنمية الصناعية بالمحافظة ولجان المرور على المنشآت بالمراكز والمدن والأحياء.وأكد النائب على متابعة أعمال لجان المرور على كافة المصانع والمخازن والمتاجر والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية ومنتجات الألبان ومصانع المخللات ومحلات الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة ومحلات وشركات تجارة الجملة والمولات والمتاجر والأسواق التجارية والأماكن التي تستخدم المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال للتأكد من وجود التراخيص ومدي صلاحية السلع والأغذية وكذا توافر اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية وأيضا الاشتراطات البيئية هذا فضلا عن الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.وأوضح النائب أن أعمال لجان المرور والتفتيش المشار إليها من الآن وحتى الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، وأشار إلى ضرورة وضع برنامج للمرور على كافة المواقع المشار إليها وإعداد تقارير بنتائج حملات المرور وعرضها أولا بأول على المحافظ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها فورا.