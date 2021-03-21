رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: قرار بمواصلة الإغلاق حتى أبريل بسبب كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 04:27 م
كورونا في المانيا
كورونا في المانيا
ا ش ا
طباعة
كشفت تقارير إعلامية عن أن اجتماع الغد، المقرر عقده بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزارات الولايات الألمانية، سيصدر مشروع قرار يستهدف مواصلة الإغلاق ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى شهر أبريل المقبل.

وذكرت صحيفة (فيلت رم زونتاج)، اليوم الأحد، أن المستشارة الألمانية تعتزم مواصلة قواعد الإغلاق الحالية حتى أبريل المقبل، مشيرة إلى أن مشروع القرار الذي سيتم إقراره في قمة كورونا غدا من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لا يحتوي حتى الآن على تاريخ محدد لنهاية الإجراءات.

ولفتت التقارير إلى أن مسودة مشروع القرار لا تنص على أي خطوات افتتاحية للإغلاق، بل تشير إلى معدل الإصابة القوى، مشددة على أنه ينبغي أن تكون البلدان والمناطق قادرة على بدء "مشاريع نموذجية مؤقتة" من أجل فتح "مجالات فردية" من الحياة العامة بتدابير وقائية صارمة.. كما تطرقت المسودة إلى منح المواطنين رحلات أجازة على أساس مبدأ "إجازة قليلة الاتصال" في نطاق الولايات الفيدرالية.

جدير بالذكر، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا كل يوم في تزايد بشكل حاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إصابة 8 في حادث تصادم بكفر شكر

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

النمسا تستثمر 6.8 مليون يورو في العام الجاري لتوفير مياه الشرب النظيفة في العالم

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الأمين العام لـ«الأعلى للثقافة» ينعى نوال السعداوى: فقدنا أديبة مناضلة

المسارح المتنقلة تستضيف الأوبرا في الشرقية

نقابة كتاب مصر تنعى نوال السعداوى

وزيرة الثقافة توافق على رعاية اليوم المصري للكاريكاتير