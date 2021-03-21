مصرع طفلة في حادث سيارة بقنا

توفيت طفلة، عصر اليوم الأحد، وذلك بعد أن صدمتها سيارة وفرت هاربة، بمركز قوص جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة، بعد أن أودعت الجثة في مشرحة مستشفى قوص المركزي.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزي ر الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد مصرع، زينب. أ. س، تبلغ من العمر 7 سنوات، وذلك على إثر حادث تصادم سيارة بمركز قوص جنوبي محافظة قنا.فيما قد تمكن قائد السيارة من الهرب، بعد أن صدم الطفلة بسيارته، وأودعت الطفلة بمشرحة مستشفى قوص المركزي، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.