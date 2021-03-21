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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 22-3-2021 في مصر

الأحد 21/مارس/2021 - 06:09 م
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
هبه محمد
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يكشف لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 22-3-2021 في مصر.


سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 22-3-2021 في البنوك المصرية


  • سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري


حيث تداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.28 جنيه.

  • سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.28 جنيه.

  • سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.28 جنيه.

  • سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.28 جنيه.

  • سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.21 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.28 جنيه.

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  • سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.29 جنيه.

  • سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.29 جنيه.


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