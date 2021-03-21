سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 22-3-2021 في البنوك المصرية

يكشف لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 22-3-2021 في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي





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سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.29 جنيه.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.29 جنيه.



وتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.29 جنيه.حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.29 جنيه.

حيث تداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.28 جنيه.وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.28 جنيه.حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.28 جنيه.وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.28 جنيه.وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.21 جنيه للشراء، أما يبلغ سعر البيع نحو 4.28 جنيه.