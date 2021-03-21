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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 01:26 م
الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي
نورهان عبدالرحمن
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ينتظر طلاب الصف الأول الثانوي الإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، التي من المقرر إعلانها غدًا الإثنين، وفقًا لما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ونفت الوزارة إعلان النتيجة عبر الروابط المتداولة على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن إعلان النتيجة سيكون عبر الرابط الرسمي للوزارة فقط، من خلا الرابط هذا https:moe.gov.eg

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021


- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.
- اختيار الصف الثانوي التابع له.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كشف سبب عدم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، حتى الآن، قائلًا: "السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط".

وشدد الوزير فى تصريحات له، أن الوزارة، لن تكتفي بتعريف الطالب بدرجته في اللغة العربية فقط بل ستوضح له درجته في البلاغة وفي النحو وغيرها بتفاصيل دقيقة.

تابع أيضاً:



وأكد وزير التربية والتعليم، بأن تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يتم إلكترونيا بدون تدخل بشري، حيث يقوم الكمبيوتر بتصحيح 200 مليون إجابة إلكترونية.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إرسال النتيجة المفصلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لـ مليون وربع طالب قريبا.

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