رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وبموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، لمن تنطبق عليهم الشروط من أشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر وزارة التضامن الاجتماعي، تلك البطاقة لذوي الإعاقة، لدمجهم في المجتمع المصرى، وتوفير كافة وسائل الدعم والمساعدة لهم.نستعرض لكم خلال التقرير أهم التفاصيل عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وكيفية الاستعلام من خلال بطاقة الرقم القومى، ونقدم لكم خلال الخطوات التالية كيفية الاستعلام كما هو موضح بالأتى:

- يجب على أشخاص ذوي الإعاقة الدخول على الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الإجتماعى من هنا .





- ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن حالة الطلب.- بعد ذلك إدخال الرقم القومى المكون من ١٤ رقم، ثم الضغط على زر بحث.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا