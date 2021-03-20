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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة

السبت 20/مارس/2021 - 08:58 م
الرقم القومي
الرقم القومي
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على جوجل عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، ولديكم خلال التقرير كافة المعلومات عن بطاقة الخدمات المتكاملة، التى وفرت لكافة المصريين من فئات ذوي الإعاقة العديد من حقوقهم، كما تدعم الدولة المصرية بكل جهودها الفئات التى تستحق الدعم، ومن ضمنها المعاقين، حيث توفر البطاقة حصول أشخاص ذوي الإعاقة على تخفيضات، وامتيازات عديدة من ضمنها الحصول على سيارة مجهزه معفاة من الجمارك، وتخفيضات فى وسائل المواصلات، وغيرها من الامتيازات المدعومة من الدولة المصرية.

بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة  

وبموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، لمن تنطبق عليهم الشروط من أشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر وزارة التضامن الاجتماعي، تلك البطاقة لذوي الإعاقة، لدمجهم في المجتمع المصرى، وتوفير كافة وسائل الدعم والمساعدة لهم.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي


نستعرض لكم خلال التقرير أهم التفاصيل عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وكيفية الاستعلام من خلال بطاقة الرقم القومى، ونقدم لكم خلال الخطوات التالية كيفية الاستعلام كما هو موضح بالأتى:

- يجب على أشخاص ذوي الإعاقة الدخول على الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الإجتماعى من هنا.

- ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن حالة الطلب.

- بعد ذلك إدخال الرقم القومى المكون من ١٤ رقم، ثم الضغط على زر بحث.

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شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة


- الشلل الدماغي والجذام وطيف التوحد وذوي القادمة.

- صغر وكبر حجم الرأس، ومتلازمة الداون، وفقد السمع التام، وفقد البصر التام، والإعاقات المتعددة.

- ضمور العضلات وتيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- الشلل الرباع والشلل النصفي الطولي والسفلي.

قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات التى تختص برابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وايضا شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

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