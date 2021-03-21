تصدر رابط موقع الحكومة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ، محركات البحث خلال الساعات الحالية، من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حيث يقدم الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالعملية التعليمية للطلاب، ويعد من جملة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للطلاب وأولياء الأمور، تسهيلا عليهم وحفاظًا على أرواحهم من التكدس والتزاحم بسبب أزمة كورونا الحالية، حيث اتجهت الوزارة إلى تقديم جميع الخدمات التعليمية للطلاب إلكترونيا خلال هذه الفترة لمتابعة دروسهم ومقرراتهم الدراسية.





بيانات التلميذ .. رابط موقع الحكومة الالكترونية

يستطيع الطلاب الدخول على موقع الحكومة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ، عبر الرابط التالي: https://student.emis.gov.eg ، ثم يقوم باختيار العملية التي يريد إتمامها وذلك من خلال التقديم للمدارس، أو عملية النقل، أو ترحيل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، أو مراجعة الفصول أو طباعة قوائم الفصول، أو سحب الملفات أو تقديم ملفات البحث الاجتماعي على حسب نوع الخدمة التي يريدها من الموقع، ثم يضغط الطالب على اختيار التلميذ.





وبعد تلك الخطوات يقوم الطالب بعرض صفحة البيانات للتعديل أو التحديث، ثم يضغط على تعديل البيانات الشخصية الخاصة بالتلميذ، كما يمكن للطالب كذلك طباعة استمارة النجاح للطلاب، والتي تؤكد نجاحه في المرحلة التعليمية.

خدمات موقع وزارة التربية والتعليم لبيانات التلميذ

يتوافد الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على موقع الوزارة الخاص ببيانات التلميذ لمعرفة قاعدة بيانات التلاميذ والمدارس والفصول في جميع أنحاء الجمهورية التي يقدمها الموقع، وذلك من أجل الاطلاع على كافة ما يبحث عنه ولى الأمر ومعرفة ما يبحث عنه بسهولة ويسر، كما يعتبر الموقع أيضا، ذاكرة إلكترونية للمدارس والفصول ولبيانات الطلاب.





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كما يتيح يوفر موقع الحكومة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ، بداية من تقديمه اختبارات القبول في المدارس الرسمية، وحتى المرحلة التي يتواجد فيها الفترة الحالية، كما يوفر الموقع أيضا نتائج الامتحانات لكل طالب على حده ونقله للصف.







