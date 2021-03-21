تحتفل المجتمعات العربية، اليوم 31 مارس الجاري 2021، بعيد الأم، حيث يعتبر من أهم المناسبات التي يحتفل بها الناس كل عام، تقديرًا للأمهات، فتنهال الهدايا على الأمهات ويتبادلها الأبناء، وعلى الجانب الآخر، من مظاهر الاحتفال تقام العديد من الندوات والمتلقيات الفكرية للاحتفال بالأم، ويتم تكريم عدد من الأمهات المثاليات اللاتي تحملن الهموم من أجل أبنائهن.





وفي ظل الاحتفال اليوم، تستمر عمليات البحث من جانب الأبناء والمواطنين، على أجمل بطاقات المعايدة والرسائل والصور، عبر المنصات الإلكترونية، لإرسالها للأم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تكون الرسائل القصيرة، أو قد يرغب الكثير من المواطنين في تغليف هدايا عيد الأم، وكتابة بعض الكلمات المعبرة عن مشاعرهم تجاه أمهاتهم وتقديرا وحبا لجهودها في تكوين شخصية أبنائها، ولإدخال السرور في قلوبهم.





عيد الأم 2021 | أجمل بطاقات المعايدة والرسائل والصور

تختلف مظاهر الاحتفال من بلد إلى أخرى بالاحتفال بعيد الأم، ولكن تتفق على أن الأم هى المدرسة التي نتعلم منها، ولو بحثنا عن جميع العبارات لم نفى حق الأم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بها، كما ورد الكثير من رسائل التهنئة والتي جاءت كالتالي:





-أمى الله لا يحرمني منك.

-الله يحفظك يا أمى ويكرمك.

-كل سنة وانتي طيبة يا أمى.

-الله ينور حياتك يا أمى ويصلح حالك، ويجعلك سند ودعم لنا ونور حياتنا.









-كل عام وانتي بخير يا أمى، عيد أم سعيد.

-أمى .. أغلى الناس. كل عام وانتي جنتي.

-كل عام وانتي حبيبتي يا أمى.

-أمى يا نهر الحنان.. كل عام وانتي بجواري.

-اللهم فرحة شديدة تغير حياتك يا أمى.. وكل عام وانتي بخير.

-كل عام والأمهات بأفضل حال.. وانتي يا أمى بأفضل ألف حال.

-كل سنة وانتي نور حياتنا يا أمى.

-كل عام وأنتي أمي وحبيبتي وبجواري وبجير دائما يا أغلى الناس.







