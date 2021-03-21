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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-3-2021

الأحد 21/مارس/2021 - 07:20 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-3-2021، في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-3-2021

مواعيد القطارات المميزة

تتيح هيئة السكة الحديد قطارات بدرجة مميزة على خط سكة حديد «دمياط – المنصورة – طنطا – القاهرة».

قطار رقم 808 – يقوم من المنصورة الساعة 3:40 ويصل القاهرة 6:45.

قطار رقم 584 القطار يقوم من محطة طلخا الساعة 5:15 ويصل طنطا الساعة 6:25 ثم يتحرك للإسكندرية.

قطار رقم 810 يقوم من محطة سكة حديد محلة روح،ويصل القاهرة في الساعة 8:15.

قطار رقم 948 يقوم من محطة طلخا الساعة 5:35 ويصل القاهرة الساعة 8:25.

قطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.

قطار رقم 964- يبدأ القطار التحرك في الساعة 6:00 من دمياط ويصل القاهرة الساعة 10:10.

قطار رقم 566 – يقوم القطار من محطة دمياط الساعة 7:15 ويصل طلخا الساعة 10:17، ثم يتحرك للإسكندرية مرة أخرى.

قطا رقم 966 – يتحرك القطار من دمياط الساعة 13:15 ويصل للقاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 516 يقوم القطار من المنصورة الساعة 17:15 ويصل طنطا الساعة 18:25، ثم يتحرك للإسكندرية.

قطار رقم 994 – ينطلق القطار من محطة دمياط الساعة 16:15 ويصل القاهرة الساعة 20:25.

قطا رقم 968 – يقوم القطار من دمياط الساعة 19:15 ويصل محطة القاهرة في رمسيس الساعة 23:50.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 983 مكيف – يتحرك من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20.

قطار رقم 935 VIP- يتحرك من الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطا رقم 81 مميز- ينطلق القطار في الساعة 9:30 من اسيوط، ويصل القاهرة 1:50.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز – يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 14 مميز- يتحرك من الإسكندرية الساعة 7:15 ويصل القاهرة الساعة 12:00.

قطار رقم 802 مطور – يتحرك الساعة 7:35 ويصل دمنهور الساعة 9:00.

قطار رقم 904 VIP – ينطلق من الاسكندرية الساعة 8:00 ويصل القاهرة 10:30.

قطار رقم 900 مكيف – يقوم من الإسكندرية الساعة 8:15 ويصل القاهرة 11:20.

قطار رقم 132 مميز- ينطلق من الإسكندرية الساعة 10:20 ويصل القاهرة الساعة 14:50.

قطار رقم 912 مكيف – يتحرك من الإسكندرية الساعة 11:30 ويصل القاهرة 15:00.

قطار رقم 164 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة 6:00.

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