بنك المعرفة يتيح مذاكرة مواد أولى ثانوي بالفرنسية من خلال «نجوى ليمتد»

طالبت الصفحة الرسمية لبنك المعرفة، جميع طلاب المدارس الفرنسية فى الصف الأول الثانوي، بمذاكرة دروس مادة الأحياء باللغة الفرنسية ومعرفة أهم التركيبات والاختبارات للكائنات الحية، كما أكدت استطاعتهم مذاكرة كل الدروس الأخرى فى مواد الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء أيضًا باللغة الفرنسية.وشددت صفحة بنك المعرفة: "ذاكر الآن من خلال محتوى (نجوى ليمتد) على منصة إدارة التعلم LMS من خلال بنك المعرفة المصرى، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للغة الفرنسية".ويمكن للطلاب المذاكرة من خلال محتوى "نجوى ليمتد" على منصة إدارة التعلم LMS من خلال بنك المعرفة المصري عبر الرابط التالي: https:lms.ekb.eg.