«قوى عاملة النواب»: قانون منع زواج الأطفال خطوة لإنقاذهم من القهر

ثمَّن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمجلس النواب بشأن سرعة إصدار قانون منع زواج الأطفال "الزواج المبكر" بقانون مستقل، والنص صراحة على السن القانونية للزواج، خلال احتفالية تكريم الأم المصرية والأمهات المثاليات، مؤكدًا أنه خطوة جديدة لحماية الأطفال من القهر.وأوضح "الفضيل"، خلال البيان الصادر له، أن ظاهرة الزواج المبكر ليست وليدة اللحظة، إنما تمتد لسنوات طويلة في بعض المحافظات والقرى والنجوع والقبائل، لافتًا إلى أنها لم تتأثر بما شهده العصر الحالي من تطور وارتفاع في مستوى التواصل.وأضاف، أن الزواج المبكر يُعتبر لدي الأبناء هو ناتج من عقيدة تنشئة ورواسب لممارسات ثقافية ومعتقدات هي جزء من ثقافتهم، لا يرون فيها مجالا لخطأ، ومبرراتهم لها قوية من وجهة نظرهم، لا يتهاونون في تطبيقها، بمجرد إتاحة الفرصة لذلك، لذلك لا بد أن يتم تنفيذ مطالب الرئيس في أسرع وقت ممكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.وطالب البرلماني، بأن يتم طرح مشروع القانون على طاولة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم إصدارة في أسرع وقت ممكن، تنفيذًا لكل الشروط والرؤي الخاصة بالرئيس.