بـ 150 دولارًا.. فنان صيني يكشف سر تصميمه تمثال لـ«ترامب»

صمم الفنان الصيني هونج جينشي، تمثالا للرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة، دونالد ترامب من الخزف، يوهو جالس مرتديًا قميصًا أبيض، وعيناه مغمضتان وكأنه يتأمل.وقال هونج:"لقد صممت تمثال بوذا ترامب، لأنه شخص ناجح في الكثير من المجالات، ومع ذلك فهو لا يزال يركز على الأشياء الصغيرة، ودائمًا ما يثير الضجة"، بحسب ما نقل عنه موقع "إي بي سي" الأمريكي.وتابع:"هناك الكثير من مقاطع الفيديو التي يعطي فيها ترامب انطباعًا بأنه يفهم كل شيء، ولا يمكن لأي شخص آخر منافسته، وأنا اعتب ترامب شخص مس".، فيما وصل سعر التمثال على صفحات الانترنت ما بين 150 دولارًا و610 دولارات".