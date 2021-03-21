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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: إعفاء 37 دولة من تأشيرة الدخول لتنشيط الاستثمار

الأحد 21/مارس/2021 - 08:47 ص
المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا،
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أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أن قرار الحكومة القاضي بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول إلى البلاد جاء لتنشيط الاستثمار.

وقال اللواء خالد المحنا، في تصريحات له - حسبما نقلت قناة " السومرية نيوز"، اليوم الأحد - إن "قرار الحكومة العراقية بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرات الدخول الى العراق جاء لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به اعتبارًا من يوم 15 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "القرار شمل رجال الأعمال والشركات عن دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزلندا وسويسرا، للدخول إلى العراق عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين".

وشدد المحنا، على أنه في ظل هذه الظروف الصحية التي يمر بها العراق، سيخضع المسافرون المشمولون بهذا القرار إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بحائحة كورونا.

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