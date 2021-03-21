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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: لن نتفاوض مع إثيوبيا بشأن الحدود وعليها الانسحاب فورا

الأحد 21/مارس/2021 - 06:55 ص
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
أمينة ذكى
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طالب رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في لقاء مغلق في منطقة أم درمان، إثيوبيا بالانسحاب الفوري من الأراضي السودانية، وأكد أن بلاده لن تتفاوض مع إثيوبيا بشأن الحدود، ما لم تعترف بسودانية الأراضي في الفشقة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم الأحد.

وقال إن إثيوبيا تحتل أراضٍ سودانية وتقول للعالم العكس، محذرا من أن بلاده جاهزة لأي احتمال، وأفاد بأن الخرطوم ستطالب القوات الإثيوبية بالانسحاب من جميع الأراضي السودانية، مؤكدًا أن القوات المسلحة السودانية ستظل الحامي الحقيقي للشعب وثورته وحامية للتغيير.

وأشار إلى أن منطقة أم درمان العسكرية تمثل العمود الفقري والإسناد الرئيسية للقوات المسلحة.

وثمن البرهان الدور الكبير الذي تقوم به المنطقة ضمن منظومة القوات المسلحة، وتابع: "القوات المسلحة تقاسي مع الشعب السوداني وتقاسمه في كل ما يمر به من تحديات أوجبتها مرحلة الانتقال".

وأدان السودان العدوان الإثيوبي على أراضيه، وعدّه انتهاكًا لسيادة وسلامة أراضيه، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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