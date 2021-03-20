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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأم المثالية بالبحر الأحمر: اشتغلت ببيع المأكولات الشعبية لتعلم أبنائها الخمسة

السبت 20/مارس/2021 - 11:17 م
شاذلية محمود
شاذلية محمود
ولاء جمال
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شاذلية محمود عبد اللاه على، الأم المثالية بمحافظة البحر الأحمر، أرملة منذ 18 عام، تبلغ من العمر 62 سنة، حاصلة على دبلوم فني تجاري، ربة منزل.

لديها 5 أبناء، الأبنة الأولى ليسانس آداب، الثانية ليسانس حقوق، الثالثة بكالوريوس علوم مالية إدارية، أما الأبنة الرابعة حاصلة على ليسانس حقوق، والأبن الخامس بكالوريوس تجارة.

تزوجت الأم في سن صغيرة عام 1983 من زوج يعمل عمل بسيط، اضطر الزوج للسفر لإحدى دول الخليج لزيادة دخل الأسرة، وسافرت الأم لتعيش معه أكثر من عشر سنوات لتقوم برعايته ورعاية أبنائها ثم عادت هي وأبنائها مرة أخرى.

عاد الزوج بعد فترة وعمل مشروع صغير " تجهيز مأكولات شعبية بسيطة" وبيعها حتى توفاه الله في عام 2003 وهو في عمر 48 عام، تاركًا الأبناء في مراحل التعليم المختلفة ومعاش بسيط 145 جنيه.

انخفض دخل الأسرة بعد وفاة الزوج، واضطرت الأم العمل من المنزل وعمل وجبات "الأطعمة المنزلية" وتسويقها في المحيط الذي تسكن فيه حتى تستطيع استكمال مسيرة التعليم مع أبنائها وسد احتياجاتهم، أكرمها الله وتخرج جميع أبنائها الخمسة وحصلوا على مؤهلات عُليا.

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