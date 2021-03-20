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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«أخصائية اجتماعية ومصممة أزياء».. «ندى» تبدع في عمل الفساتين السواريه

السبت 20/مارس/2021 - 07:19 م
ندى
ندى
أريج الجيار
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اعتادت الفتاة العشرينية على تصميم الملابس منذ بلوغها 9 أعوام، وتنسيق الألوان واختيار التصميم المناسبة لها.

ندى ربيع ذات الـ23 عاما، تخرجت من معهد خدمة اجتماعية، تقول: «بحب أخيط من وأنا صغيرة وهواية الخياطة والتفصيل ورثتها من جدتي، كنت بقعد أعمل ملابس ليا وأنا معنديش أي خلفية عن الطريقة، ومع تجارب كثيرة تعلمت تصميم الملابس الكاجوال».

وبدأت «ربيع» تطور من ذاتها فتعلمت تفصيل وتصميم الملابس من خلال حصولها على كورسات، ومشاهدة الفيديوهات عبر «يوتيوب» وساعدتها أسرتها على تحقيق حلمها، وتوفير لها الأدوات والخامات المناسبة.

تروي الفتاة العشرينية، أنها تركت عملها كأخصائية اجتماعية في المدرسة، لتركز في تطوير موهبتها الفنية، والتركيز على تفصيل فساتين السواريه بأحدث الموديلات، من أجل إدخال السرور والبهجة على قلوب البنات، وسعت "ربيع"، لمساعدة الفقراء والمحتاجين وتصميم لها الفساتين في الخطوبات والزفاف دون مقابل.

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