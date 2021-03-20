رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برقم الجلوس لطلاب ثانية ثانوي 2021 الفصل الدراسي الأول يوم الإثنين 22 مارس الجاري، في تصريحات صحفية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

جاءت تصريحات وزير التربية والتعليم حول موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الفصل الدراسي الأول بالتزامن مع تداول أنباء عن تصريحات من وزارة التربية والتعليم صباح يوم الخميس الماضي عن الانتهاء من تصحيح وتجهيز نتيجة ثانية ثانوي 2021 الترم الأول خلال ساعات وفق ما أعلنت منصة بيرسون (المسئولة عن إعداد النتائج) لوزارة التربية والتعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم

وأكد شوقي، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي على رابط موقع وزارة التربية والتعليم، مؤكدا عدم وجود أي روابط أخرى لعرض النتائج كما روجت عدد من المواقع الإخبارية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الفترة الماضية.

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رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج





رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

1- يتم تسجيل دخول طلاب الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2021 على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من " هنا ".

2- اختيار الصف الثاني الثانوي 2021 .

3- كتابة كود الطالب .

4- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.

5- اختيار أيقونة عرض النتيجة .

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول في نهاية شهر فبراير الماضي وسط تدابير وإجراءات احترازية في المدارس والجامعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولضمان أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على سير العملية التعليمية في مصر.