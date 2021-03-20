رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

السبت 20/مارس/2021 - 10:01 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
عبدالله هشام
طباعة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برقم الجلوس لطلاب ثانية ثانوي 2021 الفصل الدراسي الأول يوم الإثنين 22 مارس الجاري، في تصريحات صحفية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

جاءت تصريحات وزير التربية والتعليم حول موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الفصل الدراسي الأول بالتزامن مع تداول أنباء عن تصريحات من وزارة التربية والتعليم صباح يوم الخميس الماضي عن الانتهاء من تصحيح وتجهيز نتيجة ثانية ثانوي 2021 الترم الأول خلال ساعات وفق ما أعلنت منصة بيرسون (المسئولة عن إعداد النتائج) لوزارة التربية والتعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم

وأكد شوقي، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي على رابط موقع وزارة التربية والتعليم، مؤكدا عدم وجود أي روابط أخرى لعرض النتائج كما روجت عدد من المواقع الإخبارية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج


رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

1- يتم تسجيل دخول طلاب الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2021 على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من "هنا".

2- اختيار الصف الثاني الثانوي 2021 .

3- كتابة كود الطالب .

4- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.

5- اختيار أيقونة عرض النتيجة .

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول في نهاية شهر فبراير الماضي  وسط تدابير وإجراءات احترازية في المدارس والجامعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولضمان أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على سير العملية التعليمية في مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ديلي ميل»: كورونا ظهر في «هوبي» قبل «ووهان» بشهرين

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا


الصور

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

الأكثر قراءة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

عبدالله البصيص: الشعر أفادني في كتابة جملة رشيقة بلا تكلف (حوار)

عبدالمجيد سباطة: سطران فقط كانا الشرارة الأولى لـ«الملف 42» (حوار)

جلال برجس: «نحن نكتب ذواتنا.. ولا أكتب دون أن أتقمص شخصية الرواية» (حوار)