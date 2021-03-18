رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

تصدر رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع وزارة التربية والتعليم، محل بحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية على محركات البحث العالمية على الإنترنت في مصر، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادها لنشر النتائج عبر موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج.

نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 عبر منصة بوابة الثانوية العامة للنتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

في السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن شركة "بيرسون" المسئولة عن منصة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة ستعلن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول خلال الساعات المقبلة، بحسب اتفاقها مع الوزارة.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021

وحول إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام لطلاب الثانوية العامة من خلال إحدى المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) خلال الساعات الماضية، أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وأكدت الوزارة في بيان لها منذ قليل أنه سيتم تفعيل رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي، ستعلن علي المواقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021

وأعلنت الوزارة خطوات حصول الطلاب على النتيجة وهى كالتالي:

أولًا: الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 من هنا .

ثانيًا: اختيار الصف الثانوي التابع له.

ثالثا: كتابة كود الطالب.

رابعًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.

خامسا: اختيار أيقونة عرض النتيجة.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إرسال تفاصيل النتيجة على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.