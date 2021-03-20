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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مؤمن نور يكشف مواعيد عرض مسلسل «زي القمر» حكاية «حتة مني»

السبت 20/مارس/2021 - 09:01 م
زي القمر حكاية حتة
زي القمر حكاية حتة مني
حسين الجندي
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كشف الفنان مؤمن نور عن مواعيد عرض مسلسل زى القمر حكاية "حتة مني"؛ مشيرا إلى أن العرض سيبدأ اليوم على قناة cbc الساعة ٨ مساءًا.

مواعيد عرض مسلسل زي القمر حكاية "حتة مني"


واضاف مؤمن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هناك مواعيد الإعادة حيث يتم إعادة عرضه في الثانية والنصف صباحا والثانية عشر والنصف ظهرا والحادية عسى مساءا علي قناة سي بي سي دراما.

ويعرض إعادة أخري للمسلسل في الخامسة صباحا والثانية ظهرا وهو العمل الذي يقوم ببطولته إلى جانب إلهام شاهين كلًا من أحمد وفيق، ايناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامى، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل "زي القمر" حكاية "حتة مني"


مسلسل "زى القمر" إنتاج مها سليم بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج تامر مرسي، ويقدم في حكايات كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وأولى الحكايات "حتة منى" سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على.

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برومو مسلسل زي القمر قصة حتة مني


وطرحت قناة Cbc من قبل برومو حكاية "حتة منى" والذى كشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار اجتماعي حول قضايا المرأة التى تفضل إلهام شاهين تقديمها سواء فى السينما أو الدراما.

وكانت قد تغيبت بطلة العمل الهام شاهين عن الدراما التليفزيونية منذ ما يقرب من 4 سنوات وتحديدًا بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016 الذى شارك في بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.

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