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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تحذر الهند من عقوبات محتملة حال شراء «إس-400»

السبت 20/مارس/2021 - 05:46 م
لويد أوستين
لويد أوستين
عبير سليم
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حذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، اليوم السبت، الهند من إمكانية تعرضها لعقوبات حال شرائها منظومات الدفاع الجوي "إس-400" الروسية، داعيا كل حلفاء بلاده إلى "الابتعاد" عن الأسلحة الروسية.

وقال أوستين، في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها في نيودلهي، إنه بحث مع الطرف الهندي اقتنائه المخطط لمنظومات الصواريخ للدفاع الجوي الروسية من نوع "إس-400".

وأضاف: "أن الولايات المتحدة تدعو كل حلفائها إلى الابتعاد عن المعدات العسكرية الروسية وكذلك تفادي أي خطوات قد تؤدي إلى عقوبات أمريكية".

وأشار أوستين مع ذلك إلى أنه لم يناقش حاليا في نيودلهي موضوع فرض العقوبات على الهند لأنه لم يتم حتى الآن بدء توريد "إس-400" إلى البلاد.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "الهند دولة ديمقراطية تثمن قيمها... ونحن يمكن أن نعمل سويا وسنفعل ذلك".

وأبرمت الهند عقدا لتزويدها بـ5 أفواج لمنظومات "إس-400" خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى البلاد عام 2018، ما أثار استياء لدى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على تركيا بسبب شرائها هذا السلاح من روسيا.

وتوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الجمعة، إلى نيودلهي كأول مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن يزور الهند بهدف تعزيز أواصر الأمن؛ لبحث خطة الهند شراء طائرات مسيرة مسلحة من الولايات المتحدة وكذلك طلبية كبيرة لشراء أكثر من 150 مقاتلة للقوات الجوية والبحرية لتقليل الفجوة مع الصين، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.

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