نصف البالغين في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني، اليوم السبت، أن نصف السكان البالغين في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيدا بـ"النجاح الهائل" لهذا البلد الأكثر تضررا في أوروبا بالوباء من حيث عدد الوفيات.وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مقطع فيديو نشر على "تويتر": "يسعدني أن أبلغكم بأننا قمنا الآن بتحصين نصف البالغين في المملكة المتحدة، إنه نجاح كبير".وشكر الأشخاص الذين شاركوا في حملة التطعيم الواسعة التي أطلقت في أوائل ديسمبر في المملكة المتحدة.وشدد الوزير البريطاني على "أهمية اللقاح لأنه طريقنا للخروج من الأزمة التي سببها هذا الوباء" وشجع السكان على تلقي اللقاح.وأضاف أن "حملة التلقيح البريطانية حققت نجاحا كبيرا بفضل العمل الجاد، الذي قام به عدد كبير من الأشخاص، الأمر ليس سهلا لكننا نحرز تقدما كبيرا".وقدمت المملكة المتحدة حتى الآن أكثر من 26 مليون جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.تم توسيع حملة التطعيم أخيرا لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وقد تلقى رئيس الوزراء بوريس جونسون (56 عاما) الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا يوم الجمعة بعد تأكيدات من الهيئات الناظمة البريطانية والأوروبية بشأن سلامة اللقاح.وتستخدم المملكة المتحدة، حيث أودى الوباء بحياة أكثر من 126 ألف شخص، لقاحي فايزر بايونتيك وأسترازينيكا أكسفورد.كذلك، أجازت الهيئة الناظمة في المملكة المتحدة لقاحا ثالثا هو موديرنا وسيكون متاحا "خلال الأسابيع المقبلة" وفق ما قال وزير الصحة الخميس.ويتمثل هدف الحكومة في تقديم جرعة أولى من اللقاح للأشخاص الذين يبلغون أكثر من 50 عاما بحلول منتصف أبريل ولجميع البالغين بحلول نهاية يوليو.