البورصة المصرية تخسر 21.8 مليار جنيه فى أسبوع

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 8ر21 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر666 مليار جنيه.وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.05%، ليبلغ مستوى 10918 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 6.07% مسجلًا 2078 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 5.46%، لينهي التعاملات عند مستوى 3047 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول، لتبلغ 6ر13 مليار جنيه من خلال تداول 2ر3 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية.