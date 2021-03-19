أطباء التشيك يحصلون على أدوية أجسام مضادة لعلاج كورونا من إنتاج ريجينيرون

ينتظر الأطباء في جمهورية التشيك، التي تواجه إحدى أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في أوروبا، الحصول على مجموعة من أدوية الأجسام المضادة التي طورتها شركة "ريجينيرون" لصناعة الأدوية لعلاج مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة.وقال رئيس الوزراء أندريه بابيش الجمعة، إن الشحنة الأولى من مجموعة الأجسام المضادة من المتوقع أن تصل في الأيام القليلة المقبلة، وكانت وزارة الصحة في براغ قد منحت بالفعل موافقتها الطارئة لاستخدام العقار الذي تم استخدامه في علاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما أصيب بفيروس كورونا العام الماضي.وتم استخدام عقار آخر للأجسام المضادة، وهو "باملانيفيماب"، في جمهورية التشيك منذ فبراير، وتكافح جمهورية التشيك لاحتواء موجة ثالثة من الجائحة، ولا يتم السماح للأشخاص بمغادرة منطقتهم إلا في ظروف استثنائية، وستظل هذه القيود المفروضة على السفر سارية حتى 28 مارس.