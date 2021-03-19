المملكة المتحدة تلغى إجراءات احتواء إنفلونزا الطيور

قالت حكومة المملكة المتحدة في بيان، نقلا عن اتفاق بين مسئولين بيطريين في إنجلترا وأسكتلندا وويلز، إنه سيتم إلغاء شرط الاحتفاظ بالدواجن وطيور الزينة داخل المباني بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة.ونجحت الإجراءات، التي تم فرضها في جميع أنحاء بريطانيا العظمى في ديسمبر، في المساعدة في احتواء إنفلونزا الطيور، وتم تسجيل آخر حالة مؤكدة بين الطيور يوم 12 فبراير في اسكتلندا، وتم تقليل مخاطر إنفلونزا الطيور إلى مستوى "متوسط"، وستظل متطلبات الأمن الحيوي المشددة سارية لأن خطر تفشي المرض من المرجح أن يستمر لعدة أسابيع.