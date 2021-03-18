ضبط 1200 لتر بنزين قبل تهريبها في السوق السوداء ببني سويف

ضبطت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف 12000 لتر بنزين 80 قبل تهريبها بالسوق السوداء في مركز ومدينة الواسطى، أحد مراكز المحافظة.وأكدت، في تصريح لـ«الدستور»، أن هذه الكميات التي تم ضبطها تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، وتم تحرير المحضر وعرضه على النيابة العامة بمركز الواسطى، تحت إشراف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ووكيل المديرية، لافتة إلى أن الحملات الرقابية مكثفة على جميع محطات البنزين للتأكد من سجلات الوارد والصادر والتوزيع بالأسعار الرسمية وعدم زيادة الأسعار أو التلاعب في العدادات أو الموازين أو الخلط أو الغش التجاري.