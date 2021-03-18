إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة بقنا

أصيب 12 عاملًا، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "قنا-سوهاج" الغربي، وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "قنا - سوهاج" الغربي، وأسفر الحادث عن إصابة 12 عاملًا.وأفاد مصدر بمرفق إسعاف قنا بأن جميع المصابين من محافظة سوهاج، ووقع الحادث أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع بمحافظة قنا.وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البلينا في سوهاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.