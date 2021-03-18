رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إطلاق الدورة العاشرة من نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة

الخميس 18/مارس/2021 - 04:04 م
جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة
دعاء أبو العزم
طباعة
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إطلاق الدورة العاشرة لنموذج محاكاة (جهاز حماية المنافسة CAS 2021)، والتي من المقرر أن تنعقد في الفترة ما بين (31 مارس – 11 أبريل) المقبل.

ويأتي نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة في إطار استراتيجية الجهاز والتي يقوم أحد محاورها على نشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي بأحكام القانون داخل المجتمع؛ ومن بين الفئات المستهدفة الطلاب والمجتمع الأكاديمي، حيث يستهدف نموذج المحاكاة طلاب كليات الحقوق والاقتصاد بكافة الجامعات، ويمكنهم التقدم للمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، مع العلم أنه تم تحديد يوم 22 مارس الجاري كحد أقصى لملء استمارة الالتحاق، على أن يتم اختيار المشاركين من بين المتقدمين بمعرفة لجنة مُشكلة من الأعضاء الفنيين بالجهاز، وتبدأ المحاضرات يوم 31 مارس.

وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه رغم الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 إلا أنه تقرر عقد نموذج المحاكاة لما يمثله من أهمية في نشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي بالقانون بين الطلاب، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه نموذج المحاكاة في دوراته التسع السابقة والذي ينتظره طلاب الحقوق والاقتصاد بكافة الجامعات سنويًّا، مشيرًا إلى أن هذه الدورة "استثنائية" وستعقد عبر الفيديو كونفرنس للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء الفرق الفنية التي ستلقي المحاضرات.

أضاف؛ أن نموذج المحاكاة يتيح الفرصة للطلاب الدارسين للحقوق والاقتصاد في التعرف على قانون حماية المنافسة وأشكال الممارسات الاحتكارية وأدوات وطرق مكافحتها والرقابة على الاندماجات والاستحواذات وغيرها من الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة بشكل أكثر عمقًا، مما يسهم في خلق جيل جديد من الكوادر البشرية المُدربة في هذا المجال، والتي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا في إمداد الجهاز بالخبرات الفنية التي لديها الوعي بالقانون وآلية العمل بالجهاز، وعقب انتهاء الدورة التدريبية سيتم منح فرصة للتدريب الصيفي لمدة (شهر) في الجهاز لأفضل خمسة طلاب.

ويعمل جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وإنفاذه، ودعم القرارات والقوانين التي ترتقي بمستوى المنافسة في الأسواق، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

موضوعات متعلقة

اعرف نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2021 | استعلم عن نتائج الترم الأول

أول تعليق من الطبيب الفاقد بصره عقب قرار وزيرة الصحة بتعيينه

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شخص عقب تعدي الشرطة عليه

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق


الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

أول تعليق من الطبيب الفاقد بصره عقب قرار وزيرة الصحة بتعيينه

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«حيلة جديدة».. هل يمنع غسول الفم الإصابة بكورونا؟

نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى 2021

من هم الممنوعين من الصيام فى شهر رمضان 2021؟

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة 23 من المهرجان القومي للسينما

«قضايا جاسوسية.. والأمن القومي للدول» في إصدار جديد عن دار العربي

زيارة جديدة لـ شادى عبدالسلام.. طومان باى وأحمد زكى!

يوسف نبيل: «جريمة في حفلة صيد» محاولة تشيخوف الوحيدة لكتابة رواية طويلة