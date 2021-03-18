رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شيخ مشايخ سيناء: تقرير «هيومن رايتس» لا يمثلنا.. وجرائم الحرب ارتكبها الإرهاب

الخميس 18/مارس/2021 - 02:16 م
الشيخ عيسى الخرافين
الشيخ عيسى الخرافين
سعيدة عامر
طباعة
قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يتهم الجيش المصري بارتكاب جرائم حرب لا يمثل أبناء سيناء فنحن نقف قلبًا وقالبا مع الجيش والدولة المصرية وندعمهم في حربهم التي بدأت تؤتى ثمارها من نجاح في القضاء على التنظيمات الإرهابية هناك، فمن ارتكب جرائم حرب ليس الجيش المصري وإنما هي الجماعات الإرهابية الذين كانوا يقتلون الأبرياء.

وشدد شيخ مشايخ سيناء في تصريحات لـ"الدستور" على أن إجراءات صرف التعويضات واضحة ومحايدة وبالفعل صرف عدد كبير من الأهالي تعويضاتهم عن المناطق التى هجروا منها خاصة الشريط الحدودى الذى كان يجب إخلاء الأهالي منه نتيجة لوجود أنفاق تحت المنازل وكانت متخلالات حدودية يمكن للإرهاب اختراق البلاد منها وقامت قوات الجيش بتمشيطها، داعيًا إلى عدم الالتفات الى الدعاوى المغرضة التى تثار ضد مصر.

موضوعات متعلقة

حقيقة بدء موجة جديدة لكورونا في الصعيد.. أطباء يوضحون

اليوم.. محاكمة المتهم بالتستر على «متحرش المعادى»

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق


الصور

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

بعد قليل.. غلق باب الحجز في معرض إسكندرية للكتاب

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»