شيخ مشايخ سيناء: تقرير «هيومن رايتس» لا يمثلنا.. وجرائم الحرب ارتكبها الإرهاب

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يتهم الجيش المصري بارتكاب جرائم حرب لا يمثل أبناء سيناء فنحن نقف قلبًا وقالبا مع الجيش والدولة المصرية وندعمهم في حربهم التي بدأت تؤتى ثمارها من نجاح في القضاء على التنظيمات الإرهابية هناك، فمن ارتكب جرائم حرب ليس الجيش المصري وإنما هي الجماعات الإرهابية الذين كانوا يقتلون الأبرياء.وشدد شيخ مشايخ سيناء في تصريحات لـ"الدستور" على أن إجراءات صرف التعويضات واضحة ومحايدة وبالفعل صرف عدد كبير من الأهالي تعويضاتهم عن المناطق التى هجروا منها خاصة الشريط الحدودى الذى كان يجب إخلاء الأهالي منه نتيجة لوجود أنفاق تحت المنازل وكانت متخلالات حدودية يمكن للإرهاب اختراق البلاد منها وقامت قوات الجيش بتمشيطها، داعيًا إلى عدم الالتفات الى الدعاوى المغرضة التى تثار ضد مصر.