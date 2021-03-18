التعاون الخليجي يرحب بخطوات السودان للانضمام للتجارة العالمية

رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان في إطار جهودها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.وأشادت الدول، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بتنفيذ السودان لالتزاماته الدولية في هذا الإطار، والتي تعبر عن دعم حكومته للتحولات الإيجابية نحو الانفتاح والتعددية الاقتصادية والمشاركة الفاعلة في النظام الاقتصادي الدولي.جاء ذلك في بيان المندوب الدائم لمملكة البحرين، رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجنيف الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، بمناسبة انعقاد الاجتماع غير الرسمي لفريق العمل، حول انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية.وعبرت دول مجلس التعاون في بيانها المشترك عن شكرها لفريق العمل حول انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية ولقسم العضوية في المنظمة لدعمه المتواصل.