حبس 4 متهمين بالنصب على المواطنين في القليوبية

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة زياد الباسل مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالنصب على مواطنين مدعيان بأنهما مندوبي خدمة عملاء بشركات محمول وبنوك وإيهامهم بجوائز مالية، على غير الحقيقة، واستيلائهم على بيانات حساباتهم البنكية.كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة، وعمل صحيفة حالة جنائية المتهمين لحصر القضايا المطلوبين فيها.وكانت قد وردت عدة بلاغات للواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، من المواطنين بشبرا الخيمة، بقيام شخصان، مدعيان أنهما مندوبي خدمة العملاء بشركات المحمول والبنوك ومندوبي إحدى الجهات الحكومية، وإيهامهم بأنهم تحصلوا على جوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو طلبهم تحديث البيانات البنكية، على غير الحقيقة، وحصولهم بموجب ذلك على بيانات حساباتهم البنكية، وكذا بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بها، وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني، وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 حوادث مماثلة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.