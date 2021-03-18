دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية العرب والمسلمين الأولى، مشددًا على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.جاء ذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس خلال البيان الختامي لاجتماع المجلس لدورته الـ47، الذي اختتم في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بمشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون.ورحب المجلس الوزاري بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، مشيدًا بجهود مصر باستضافة الحوار الفلسطيني الذي من شأنه أن ينهي حالة الانقسام.كما رحب المجلس بقرار الدائرة التمهيدية الأولى، للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين يشمل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام1967، مدينًا استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين، وتغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.