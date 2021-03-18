الصين تُحذر الولايات المتحدة من ممارسة أى ضغوط: غير مجدٍ

أعربت الصين اليوم الخميس، عن تصميمها القوي، الدفاع عن مصالحها، محذرة واشنطن من أن أي ضغط قد تمارسه غير مجدٍ، قبل لقاء رفيع المستوى مع الولايات المتحدة في ألاسكا.وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان أمام الصحافة، أن "الصين لن تقدم أي تنازل بشأن مواضيع متعلّقة بسيادتها وأمنها ومصالحها".