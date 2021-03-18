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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية: سنتجاهل اتصالات أمريكا ما لم تتراجع عن سياساتها

الخميس 18/مارس/2021 - 01:35 ص
رئيس كوريا الشمالية
رئيس كوريا الشمالية
وكالات
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قالت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إنها ستواصل تجاهل أي اتصال من الولايات المتحدة "ما لم تتراجع واشنطن عن سياساتها العدائية تجاه بيونج يانج".

وأكد النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، في بيان نقلته وكالة يونهاب للأنباء، أن الولايات المتحدة تواصلت مع بيونج يانج حتى في اليوم السابق لمناوراتها المشتركة مع كوريا الجنوبية من جانب "دولة أخرى".

وأضاف: "أوضحنا بالفعل وجهة نظرنا بأنه لن يكون هناك اتصال أو محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن سياساتها المعادية لنا وأننا سنستمر في تجاهل محاولاتها للتواصل معنا" ن حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وكان البيت الأبيض قد ذكر في وقت سابق أنه تواصل مع كوريا الشمالية لإجراء محادثات، لكن كوريا الشمالية لم ترد.

ويأتي البيان في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن سول لإجراء محادثات مع نظيريهما في كوريا الجنوبية.

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