هونج كونج: قاعدة جديدة لإغلاق المدارس وسط تفشى كورونا

قررت هونج كونج إغلاق أي مدرسة لمدة خمسة أيام إذا تم اكتشاف إصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي.وستطلب السلطات الصحية من جميع الطلاب والموظفين في المدارس المتضررة إجراء اختبار إلزامي للكشف عن فيروس كورونا، وفقا لوكالة بلومبرجللأنباء.وأضاف البيان أنه سيتم اتخاذ "أكثر الإجراءات الوقائية صرامة" لأن أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي تشبه أعراض مرض كوفيد-19.