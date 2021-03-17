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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل إصابة عمرو دياب بفيروس كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:05 م
عمرو دياب
عمرو دياب
محمد مجدي
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أعلن عمرو دياب إصابته بفيروس كورونا خلال حفلته بـ«حلم الغناء» الذي أحياه ضمن المسابقة التي أطلقها بتحقيق حلم الفائز بالغناء مع الهضبة.
إصابة عمرو دياب بفيروس كورونا
وأعلن الهضبة أن إصابته بفيروس كورونا منعه من السفر لتصوير ديو غنائي، كان سيجمعه بالمطربة إيرينا المتواجدة في اليونان، ليوكد بذلك إصابته بالوباء الذي أصاب أغلب نجوم الفن حول العالم، وبسبب تلك الإصابة لم يتكمن عمرو دياب من السفر لتصوير الفيديو كليب.

سقوط عمرو دياب على المسرح

ويعتبر هذا الأسبوع من الأسابيع قليلة الحظ للهضبة حيث تعرض منذ أيام قليلة لموقف محرج حيث سقط على المسرح أثناء إحيائه حفلًا غنائيًا خاصًا أقيم بأحد فنادق القاهرة منذ أيام.

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وظهر الهضبة خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الحفل وهو يؤدي أغنيته «يا أنا يا لأ»، وبدا من خلال الفيديو أن أرضية مسرح الحفل كانت مبللة ما تسبب في سقوط عمرو دياب المفاجئ.

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