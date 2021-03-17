انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح
الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:29 م
أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية.
وقالت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعدت اليوم بحضوري احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات.. فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هي دائماً (أيقونة النجاح)".
وقالت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعدت اليوم بحضوري احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات.. فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هي دائماً (أيقونة النجاح)".
انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح
انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح
انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح
انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح
انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح
انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح
انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح
انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح
انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح
انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح
انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح
انتصار السيسي: المرأة منبع القوة والتضحية وهي دائماً أيقونة النجاح