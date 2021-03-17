«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

عادت أزمة ندرة مهاجمي منتخب مصر إلى الواجهة مرة أخرى على الرغم من تألق العديد من المهاجمين المصريين في الفترة الأخيرة بشكل لافت سواء في الفرق المحلية أو حتى الأوروبية.









وعلى الرغم من تواجد بعض الأسماء التي باتت تمنح المشجع المصري طمأنينة بتواجد كوكبة من النجوم القادرة على حمل قميص منتخب مصر في الفترة المقبلة إلا أن القدر تدخل لإعادة الأزمة مرة أخرى إلى الواجهة.









وضربت العديد من الأزمات عناصر هجوم المنتخب الوطني قبل معسكر مارس المقرر إقامته 21 من الشهر الجاري لخوض مواجهة كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون، وعلى رأسهم كل من أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني ومصطفى محمد نجم جالاتا سراي، وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا وكذلك محمد شريف.