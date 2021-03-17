رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تحدّ من عدد السكان غير الغربيين في الأحياء

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:39 م
السكان في الدنمارك
السكان في الدنمارك
عبير سليم
طباعة
أعلنت حكومة الدنمارك أنها ستحد من عدد السكان "غير الغربيين" في الأحياء بنسبة تصل إلى 30%، لتقليل مخاطر ظاهرة المجتمعات الدينية والثقافية الموازية.

وقالت الحكومة عن صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأربعاء، إنها قررت إلغاء مصطلح "الغيتو" المثير للجدل في تشريعاتها المقترحة عند الإشارة إلى "الأحياء المحرومة" في البلاد.

وفي مشروع القانون، مراجعة للتشريعات القائمة بشأن مكافحة ظاهرة المجتمعات الموازية، اقترحت وزارة الداخلية أن تقتصر نسبة السكان من أصل "غير غربي" في كل حي على 30% كحد أقصى في غضون 10 سنوات.

وحسب وزير الداخلية كار ديبفاد بيك، فإن وجود عدد كبير من "الأجانب غير الغربيين في منطقة واحدة، يزيد من خطر ظهور مجتمعات دينية وثقافية موازية".

وأوضح الوزير أن "مصطلح الغيتو مضلل ويساهم في تجاوز الكم الهائل من العمل الذي يجب القيام به في هذه الأحياء".

ولطالما اتبعت الدنمارك واحدة من أكثر سياسات الهجرة شدة في أوروبا، والتي واصل رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ميت فريدريكسن، اتباعها منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 2019 وسط معارضة متزايدة من اليمين.

و"الغيتو" مصطلح قانوني للإشارة إلى أي حي يضم أكثر من 1000 شخص أكثر من نصفهم من أصل "غير غربي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لينك معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 17-3-2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات


الصور

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

الأكثر قراءة

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
مدحت بشاى
«سركيس» فى حمى حكومة مصر العادلة
المزيد

الثقافة

عمرو سليم: الملتقى العربى يؤكد على ضرورة وجود الكاريكاتير

سعيد بدوي: ليس شرطًا أن يكون «الكاريكاتير» سخرية

رغداء حجازى: ريشة المرأة فى الكاريكاتير بصمة مميزة فى التاريخ (حوار)

قريبًا.. شاعر بنجلاديش الأول أمين الرحمن في القاهرة