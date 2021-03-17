مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر على قناة DMC

مسلسل حلوة الدنيا سكر

تفاصيل حلقات مسلسل حلوة الدنيا سكر ويضم مسلسل حلوة الدنيا سكر العديد من الحكايات ومنها كلا من "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.



مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، في إطار من الكوميديا الاجتماعية المعتمدة على الموقف والايفيه والمتغير من حلقة إلى أخرى.





تردد قناة الأهلي الجديد 2021

هنا الزاهد من مواليد عام 1994، بدأت مشوارها في مجال الإعلانات، ثم انتقلت إلى مجال الفن، وكانت البداية في عام 2014 حينما شاركت في فيلم خطة جيمي، ثم توالت بعد ذلك أعمالها في السينما والدراما.



الجدير ذكره ان هنا تشارك في رمضان الحالي بمسلسل النمر فيما خاضت سباق دراما رمضان قبل الماضي مع زوجها أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن في عمل واحد وهو مسلسل "الواد سيد الشحات" وحقق المسلسل ردود افعال متباينه فور عرضه عبر القنوات الفضائية. هنا الزاهد من مواليد عام 1994، بدأت مشوارها في مجال الإعلانات، ثم انتقلت إلى مجال الفن، وكانت البداية في عام 2014 حينما شاركت في فيلم خطة جيمي، ثم توالت بعد ذلك أعمالها في السينما والدراما.الجدير ذكره ان هنا تشارك في رمضان الحالي بمسلسل النمر فيما خاضت سباق دراما رمضان قبل الماضي مع زوجها أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن في عمل واحد وهو مسلسل "الواد سيد الشحات" وحقق المسلسل ردود افعال متباينه فور عرضه عبر القنوات الفضائية.

تعرض قناة DMC مسلسل حلوة الدنيا سكر بطولة النجمة هنا الزاهد، ويحقق ردود أفعال إيجابية خاصة مع عرض حلقته اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 في تمام الساعة السابعة مساء.والعمل الذي ينتمي للدراما الكوميدية "حلوه الدنيا سكر"، يعاد عرضه للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا.كما يتم متابعهفي وقت الإعادة الثانية التي تكون فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، على أن يتم عرضه على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.