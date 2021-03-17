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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر على قناة DMC

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:37 م
حلوة الدنيا سكر
حلوة الدنيا سكر
محمد مجدي
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تعرض قناة DMC مسلسل حلوة الدنيا سكر بطولة النجمة هنا الزاهد، ويحقق ردود أفعال إيجابية خاصة مع عرض حلقته اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 في تمام الساعة السابعة مساء.
والعمل الذي ينتمي للدراما الكوميدية "حلوه الدنيا سكر"، يعاد عرضه للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا.

كما يتم متابعه مسلسل حلوة الدنيا سكر في وقت الإعادة الثانية التي تكون فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، على أن يتم عرضه على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.

تفاصيل حلقات مسلسل حلوة الدنيا سكر

ويضم مسلسل حلوة الدنيا سكر العديد من الحكايات ومنها كلا من "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، في إطار من الكوميديا الاجتماعية المعتمدة على الموقف والايفيه والمتغير من حلقة إلى أخرى.

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هنا الزاهد من مواليد عام 1994، بدأت مشوارها في مجال الإعلانات، ثم انتقلت إلى مجال الفن، وكانت البداية في عام 2014 حينما شاركت في فيلم خطة جيمي، ثم توالت بعد ذلك أعمالها في السينما والدراما.

الجدير ذكره ان هنا تشارك في رمضان الحالي بمسلسل النمر فيما خاضت سباق دراما رمضان قبل الماضي مع زوجها أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن في عمل واحد وهو مسلسل "الواد سيد الشحات" وحقق المسلسل ردود افعال متباينه فور عرضه عبر القنوات الفضائية.

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