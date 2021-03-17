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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة الأهلي الجديد 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:03 م
قناة الأهلي
قناة الأهلي
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بعد تغير ترددات الكثير من القنوات في مطلع العام الجاري 2021 لكي يتم عرض البرامج المختلفة بجودة صوت وصوره جيدين ويبحث الكثير من المواطنين عن تردد قناة الأهلي الجديد 2021 حيث تحظي قناة الأهلي بالكثير من المتابعين في مصر والوطن العربي من عشاق القلعة الحمراء.

وفي إطار حرص "الدستور" على توفير كافة المعلومات لقرائها نعرض لكم تردد قناة الأهلي  الجديد 2021 Al Ahly للاستمتاع بمشاهدة كافة البرامج الخاصة بها

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 Al Ahly

القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة: 11747

معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: رأسي H معامل تصحيح الخطأ: ¾.
وبإمكان الحصول على بث القناة علي تردد آخر هو كالتالي

القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة 11440
معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي
V معامل تصحيح الخطأ: 56.

أبرز برامج قناة الأهلي الجديد 2021 

-برنامج ١٠ الصبح في الأهلي
-برنامج لأبطال
-برنامج ملك وكتابة -التريند
-البيت الكبير
-برنامج البيج هاوس
برنامج استاد الأهلي
-بالإضافة إلي نشرة إخبارية رياضية تقدم أهم أخبار النادي اليوم
-برنامج المجري بالإضافة إلى بعض
وتستمر القناة في عرض البرامج الرياضية التي تهتم بالرياضة بشكل عام، وبكرة القدم بشكل خاص علي مدار اليوم منفردة بتحليلات وتعليقات لأهم المباريات العالمية، مع مجموعة من أهم الرياضيين في مصر، بدون رسوم أو اشتركات حيث تكون مجانية لجميع عشاق الرياضية بكافة أنواعها وأشكالها.

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وتم إطلاق بث قناة الأهلي منذ عام 2008 وهي قناة مملوكة للنادي الاهلي وتعتبر من افضل القنوات الشهيرة في الوطن العربي، لانفرادها بالمباريات الجديدة والبطولات الجديدة.

وتختص بعرض كل ما هو متعلق بالنادي سواء في كرة القدم أو السلة والرياضات الأخرى، بجانب الاهتمام بالجانب التحليلي والفني بعد كل لقاء.

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