القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا

نفذت القوات البحرية المصـرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) مع السفينة البرمائية الأمريكية (USS SOMERSET- LPD 25) فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي.يأتي ذلك استمرارا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة التى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات، وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف (سطحى، جوى ، تحت السطح، وإلكترونى)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري فى مناطق العمليات بالبحر الأحمر.وتأتى تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية.